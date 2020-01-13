بهومي بيدنكار: السينما دأبت على تشويه صورة المرأة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

النجمة الهندية بهومي بيدنكار في حالة من النشاط الدائم بالوقت الحالي، حيث تنشغل بالترويج لفيلمها القادم «باتي باتني أور هو» في مومباي. بحسب من نشره موقع “انديان اكسبريس”.

معروف عن بهومي جرأتها في تناول عدد من الموضوعات، التي تهدف إلى إيجاد طرق مختلفة للترويج للنساء في السينما.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الهندية IANS، نُقل عن بهومي قولها: “بالنسبة لي، تصوير النساء في السينما يعد أمر مهم، وفي العام القادم سوف أجسد بعض النساء المميزات والمستقلات”.

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ومضت قائلةً: “أنا متحمسة حقًا لأنني أقدم هذا المزيج المتنوع من النساء اللواتي، إنه لأمر رائع أن تكون المرأة بطلة ويتم الاحتفال بها في العديد من الأفلام وأشعر بالرضا لأنني كنت جزءًا من هذه السينما. “

في حديثها عن اختيارها للأفلام وما الذي يدفعها لتصوير دور ما، صرحت بهومي بأنها لا تفكر أبدًا في أي مشروع لا يوجد لديها ما تقدمه.

قالت: “هذه الأفلام لا تثيرني ولا أتواصل معها. كانت شخصياتي دائمًا لها صوت خاص بها، أنجذب إلى هذه الشخصيات بسهولة وأعتقد أن الجمهور يتوقع أيضًا أن يراني ألعب هذه الأجزاء التي تمثل نساء اليوم “.

وفي السياق، أشادت بهومي بيدنيكار، بمواطنتها الفنانة الهندية ديبيكا بادكون، من خلال فيلمها الهندي الجديد تشاباك.