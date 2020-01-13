مفاجآت حول وفاة مارلين مونرو في صندوق غامض مغلق حتى 2039.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت محققة خاصة، تدعى بيكى ألدريج، أنها عثرت على صندوق غامض، يحتوى على وثائق خاصة بالنجمة الراحلة مارلين مونرو، ومغلق حتى عام 2039، وقد يثبت أن مارلين قد قتلت على يد طبيبها النفسى المهووس رالف جرينسون.

وبحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن المحققة الخاصة، يبدو أنها قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعد مرور ما يقرب من 50 عاما على وفاة مارلين مونرو، إذ أكدت أن الأوراق تعود إلى طبيب مارلين مونرو النفسى والذى عثر على جثتها بعد وفاتها، واشتبه البعض أنه منحها جرعة زائدة من الباربيتورات التي قتلتها عام 1962.

وكانت المحققة الخاصة بيكى ألدريج، قد عثرت على “صندوق 29”، المخزن في مكتبة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث سيبقى مغلقًا أمام الجمهور لمدة عقدين آخرين، على الرغم من قائمة المحتويات التي تظهر أنه يحتوي على مجموعة من الملفات حول مونرو.

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وقالت ألدريج :كنت أعتقد دائمًا أن مارلين مونرو قد قُتلت، إذا نظرت إلى جميع القصص والكتب والشهادات وحتى الأدلة، فلا يوجد سبب يدعو إلى عدم تغيير شهادة وفاة مارلين مونرو من الانتحار المحتمل إلى القتل”.

وطالبت ألدريج بإعادة فتح قضية مارلين مونرو، باعتبارها قضية قتل محتملة وليس انتحار.

وطلبت ألدريج من النائب العام التحدث إلى شخصين تقول إنهما على قيد الحياة اليوم ولم يطلب منهما أبدًا الإدلاء ببيان لكنهما كانا حاضرين عندما التقطت مارلين مونرو أنفاسها الأخيرة، وهم الرقيب مارفين إيانون، وتم ترقيتها إلى رئيس قسم شرطة بيفرلى هيلز، وباتريشيا نوكامب، صديقة مارلين مونرو.