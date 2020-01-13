مروة نصر تسجل «حلوة السهرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سجلت المطربة المصرية مروة نصر، أغانى ألبومها الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى المتنوعة ومن ضمنها أغنية هيد الألبوم وتحمل إسم “حلوة السهرة”، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة عبدالهادى.

ومن المقرر أن تقدم مروة الأغنية بشكل جديد عليها، حيث تفاجىء بها الجميع أثناء طرحها وتحمل فكرة جديدة لم تقدم قبل ذلك وتراهن عليها خلال مشوارها الفنى.

وكانت مروة قد طرحت مؤخراً أغنية “حب قديم”، والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي وحققت نجاحا كبيرا .

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وكانت مروة نصر، قد سجلت ظهورها الأول في النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” وقدمت العديد من الأغنيات المنفردة والألبومات الغنائية التي حققت في فترة الماضية.

وشاركت مروة نصر مؤخرا فى فيلم “نورت مصر” بأغنية “أيامنا” وتعتبر هذه هى المرة الثانية التى تغنى فيها مروة أغنية دعائية لفيلم فقد سبقتها بأغنية لفيلم “نص جوازة”.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، وينتقد بعض المواقف التى تحدث فى حياتنا اليومية، وحل هذه المشكلات بطريقة لايت كوميدى من خلال الأحداث، ويشارك فيه هشام إسماعيل، مريم السكرى، تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على .

وشارك في بطولة فيلم “نورت مصر”، بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، محمد ثروت، مريم السكرى، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على.