هيلارى داف تنهي رحلة شهر العسل المجنونة مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة البالغة من العمر 32 عاما، هيلاري داف، أنها انهت رحلتها الممتعة و “المجنونة” وهي رحلة شهر العسل، مع زوجها ماثيو كوما، وذلك بعد سلسلة من الرحلات الممتعة التي جمعتها بزوجها.

النجمة العالمية نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير إنستجرام صورة جديدة التقطتها مع زوجها خلال تواجدهما في المطار .

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كما نشرت هيلاري داف مؤخرا علي إنستجرام عدد من الصور الرومانسية التي جمعتها بكوما علي عدد من الشواطئ كذلك بأحدي الاماكن التي تخطف الأذهان بالخٌضرة وهي الصور التي لاقت سلسلة طويلة من عبارات الإعجاب و الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي تضم أكثر من 14.2 مليون شخص.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية قد أقامت مؤخرا مراسم زواجها في فناء منزلها الخلفى في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصف أحد المصادر القريبة منها، أنه حقا كان مهرجان حب، فحفل الزواج الصغير أقيم في أجواء رومانسية في منزلها وحضره عدد من أصدقائها المقربين، إضافة إلى بعض أفراد عائلتها.

وكانت هيلاري داف و ماثيو كوما تمت خطبتهما في مايو 2019 بعد قصة حب قوية استمرت لمدة عامين رصدت الكثير من تفاصيلها وسائل الأعلام الفنية من شتى أنحاء العالم .