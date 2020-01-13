إنفوجراف.. الفنان الراحل علي الغرير "30 عاما من الإبداع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الممثل البحريني علي الغرير من أبرز الفنانين في البحرين والخليج العربي، حيث عرفه الجمهور البحريني والخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة.

ولد الغرير في 30 سبتمبر/أيلول 1968 وبدأ رحلته الفنية في 1990 من خلال مسلسل "رحلة العجائب" وقدم على مدى مشواره أكثر من 50 مسلسلا، إضافة إلى 13 عملا مسرحيا و5 أفلام.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المعلومات عن الممثل البحريني علي الغرير..



