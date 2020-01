"جائزة النقاد".. "ذات مرة في هوليوود" الأفضل وخواكين فينكس أحسن ممثل

فاز الفيلم الأمريكي Once Upon a Time in Hollywood (حدث ذات مرة في هوليوود) بجائزة اختيار النقاد لأفضل فيلم، وذلك خلال حفل أقيم مساء الأحد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحصد بطل الفيلم الممثل براد بيت (56 عاماً) جائزة اختيار النقاد لأفضل ممثل مساعد، كما حاز مخرج الفيلم ومؤلفه كوانتن ترينتينو على جائزة أفضل نص أصلي.







وتمكن الممثل واكين فينيكس من التغلب على كل من أنطونيو بانديراس وروبرت دي نيرو وإيدي ميرفي وآدام درايفر، ليفوز بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "جوكر".





وحازت الممثلة رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "جودي"، كما فازت الممثلة لارا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ماريج ستوري".





وحصل كل من المخرجين بونج جون هو وسام مانديز على جائزة أفضل مخرج عن فيلمي "باراسيت" و"1917".

وفيما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني، حصل مسلسل "ساكسشن" على جائزة أفضل مسلسل درامي، وفاز بطل المسلسل جيرمي سترونج بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي.





وفازت الممثلة ريجينا كينج بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل "ويتشمين".





ونال مسلسل "فليباج" جائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما فازت بطلته فيبي والر بريدج بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي.





وفاز الممثل بيل هادر بجائزة أفضل ممثل كوميدي رئيسي عن دوره في مسلسل "باري".