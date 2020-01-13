هل انتهى خالد عبدالرحمن غنائيا لينقذ نفسه بالتمثيل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مسيرة غنائية امتدت لقرابة الـ33 عاما، لم يتوقع أحد من محبي خالد عبدالرحمن أن يرى فنانه المخضرم وقد قرر الدخول في مجال التمثيل، ولم يكن الكثير من جماهيره يتمنى أن يشاهده في دور "ممثل" وهو الذي عرف عنه واقعيته في الحياة، ورفضه السابق لمجرد التفكير في دخول مجال التمثيل.

ومنذ إعلان خالد مشاركته في أحد المسلسلات الرمضانية، حتى انهالت عليه سهام النقد والرفض، خصوصا من محبيه الذين طالبوه بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة والتي تعد نهاية مسيرته الفنية –كما وصفوها -.

وكان خالد ظهر في حسابه عبر "سناب شات" مبشرا جمهوره بخوضه تجربة التمثيل، مؤكدا بأنه سعيد بخوض التجربة، متمنيا لنفسه التوفيق وتقديم ما يليق.

ويملك خالد عبدالرحمن قاعدة جماهيرية كبيرة نظرا لمكانته الفنية في الوطن العربي شاعرًا أو مطربًا، واستطاع الدخول لقلوب الناس؛ لما يتمتع به من علاقات ممتازة مع محبيه والوسط الفني.

ويخوض خالد عبدالرحمن أو كما يحب أن يلقبه محبوه "مخاوي الليل" تجربة التمثيل في المسلسل الرمضاني "ضرب الرمال" الذي سيعرض على شاشة Sbc السعودية، ويشارك في 20 حلقة، وكان قبل ذلك قد تم الاتفاق معه لغناء تتر المسلسل فقط، إلا أن ظروف العمل دعت بالمنتج وبالاتفاق مع المخرج إلى إسناد الرواية والبطولة لخالد عبدالرحمن، كما تم الاتفاق معه على أن يقوم بغناء العديد من الفواصل الموسيقية في المسلسل.

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ويبرز خالد في المسلسل في دور "شقير" وهو الشخصية التي يجسدها أبو نايف، والملفت في الأمر ان مشاركة "مخاوي الليل" تأتي بديلا عن الفنان محمد العيسى الذي لديه خلافات كبيرة مع التلفزيون السعودي، وبالتالي رفضت مشاركته.

ويحكي المسلسل قصة سنين الغربة في القصيم، ويسرد المسلسل حياة "شقير" من الطفولة وحتى فترة الشباب إلى أن يصبح من أهم رجال الأعمال في الرياض.

يشارك إلى جانب خالد عبدالرحمن كل من الفنان إبراهيم الحربي، وليلى سلمان، ومحمد الطويان، إلى جانب مجموعة من فناني الصف الثاني.