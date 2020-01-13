محمد حفظي يدعو إلى البناء على نجاح الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي

أعرب الكاتب والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الدورة الأخيرة من المهرجان، متمنيا استمرار الدعم القوي الذي وجده من كل جهات الدولة ليستمر قوة الدفاع والصدى الكبير الذي أحدثه المهرجان.

وقال حفظي، “أتمنى أن نبني على نجاح الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة كل سنة وتأثيره يظهر بشكل أكبر ونتمنى آلاف السينمائيين يأتون على حسابهم وهذا حدث هذا العام حوالي 100 ضيف جاءوا لرؤية الأفلام والصناعة العربية ووكالات فنانين كبار قدموا، وأتمنى قوة الدفع تستمر ويكون مقصد للسينمائيين على مستوى العالم والمحطة الذين يأتون لها في الشرق الأوسط.

وتابع: "أتمنى نراهم يذهبون لمهرجانات في دول أخرى، وفيه منافسه قادمة من مهرجان البحر الأحمر في مارس المقبل، ولو مهرجان القاهرة ظل يحصل على نفس الدعم مساندة من كل الجهات والمؤسسات وليس ماليا فقط هذا يساعد على فتح له أبواب كثيرة”.وأضاف: “كان لدينا أفلام كثيرة عرض أول وهذا أمر غير مسبوق في أي مهرجان عربي، والدورة الـ40 كانت بداية تغيير وفيه اختلاف وهذا ظهر في الدورة 41".

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