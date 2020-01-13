مسلسل جديد يعيد نادية الجندي ونبيلة عبيد إلى التلفزيون

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""الخليج 365"" من بيروت: تعود النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد إلى الدراما في مسلسل جديد يحمل اسماً مؤقتاً هو "نساء من ذهب"، بعد غياب الأولى لمدة أربع سنوات منذ إطلالتها بمسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد والثانية التي كان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل "كيد النسا" مع المخرج أحمد البدري والذي عُرِضَ منذ ست سنوات.

والجدير ذكره أن العمل مأخوذ من "فورمات" أميركي كوميدي من إنتاج شركة ديزني وسيظهر فيه العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات. لكن الشركة المنتجة تمنع المخرج وطاقم العمل من الحديث عن تفاصيله بسبب وجود اتفاق بين الشركة المنتجة والقائمين على قناة mbc بعقد مؤتمر صحفي فى مدينة بيروت قبيل انطلاق التصوير