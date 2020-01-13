شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع صوت لقاء الخميسى فى أول فيديو كليب لها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة لقاء الخميسى، أولى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "مفيش مستحيل" وهى الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :" القوة في قلبك طوفان وسيل.. توصل بعقلك للمستحيل وحكايتك تبقى جيل بعد جيل".

يشار إلى ان فيلم "الفارس والأميرة" عُرض بالدورة الثالثة بـ"مهرجان الجونة"، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبدالرحمن أبوزهرة.

وكانت لقاء الخميسى صرحت فى إحدى البرامج التليفزيونية، أن موهبتها فى الغناء لم تكن جديدة قائلة: "كنت بغنى وأنا صغيرة فى أبو ظبى وكان نفسى أكون مغنية ولما جئت إلى مصر دخلت معهد الفنون المسرحية والتمثيل اخد كل وقتى حتى غنائى فى الفارس والأميرة".

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وعن أخرأعمالها قالت بستعد حاليا للعمل بالفرقة حتى أكون قريبة من الناس واستمد منه الطاقة، وأحضر أيضا لفيلم جديد.

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى، كانت قد أكدت، أنها تعرضت للعديد من المواقف الجيدة والسلبية التى مرت عليها خلال عام 2019، متمنية أن يكون 2020 عاما مليئا بالأمل والمحبة والتسامح والخير، معتبرة أن الدرس المستفاد من العام الماضى، هو أن الأمل والمحبة والرضا والتسامح "أجمل بكتير من أى إحساس مؤلم".

وكانت لقاء الخميسى، تعرضت للتنمر خلال الفترة الماضية، كأى شخصية عامة، خاصة مع حرصها الشديد على التواجد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، وردت لقاء على التنمر الذى تتعرض له، وعلقت: "أولاً أحب أوجه الشكر للناس اللى بتحبنى زى ما أنا.. وجمهورى المهذب المحترم اللى مقدرنى زى ما أنا، ولو أحيانا اختلف معايا فى الرأى لا يفسد فى الود قضية بيننا :) شكرا.. أما عن هؤلاء المتنمرين.. الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر.. يا جماعة صفحتى هى بيتى اللى فاتحاه لحبايبى وصحابى اللى بيحبونى زى ما أنا وأنا بأحبهم.. أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللى مالهومش لا شغل ولا مشغلة غير إهانة الناس وفرض آرائهم على الآخرين بدون أى احترام للحريات واختلاف الآراء والطبائع والأفكار.. يا جماعة وفروا وقتكم الثمين فى شىء أهم من أنكم تتابعوا شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية فى الإهانات والتنمروالألفاظ البذيئة والكره لنفسكم".