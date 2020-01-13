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شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج لملكة جمال بلجيكا قبل تتويجها بدقائق.. شاهد بنفسك كيف تصرفت والان مع تفاصيل الخبر
ملكة جمال بلجيكا
ملكة جمال
وبدلاً من التركيز على ما حدث، تجاهلت "سيلينا" الموقف وحمالة الصدر التي سقطت وظلت على المسرح، ونهضت بكل بساطة وأكملت عرضها بابتسامة عريضة، كأنّ شيئًا لم يكن، وسط تشجيع الجمهور لها بالتصفيق الحار.
وتمكنت سيلين من الحصول على اللقب والتربع على عرش الجمال ببلادها طيلة العام الحالي رغم الواقعة المحرجة، بعد خطفها اللقب من منافستها "إيلينا كاسترو سواريز".
وأقيم حفل التتويج في مسرح "بروكسيموس" في مدينة "دي بان"، وكانت "سيلين" في غاية الأناقة بفستان سماوي طويل.
وقالت دارلين ديفوس إحدى منظمي الحفل: "لقد كانت واثقة للغاية من نفسها، رغم تعثرها وسقوطها، كما أنها تتحدث بطلاقة بالغة، والتحقت بكلية الحقوق، إنها سيدة أعمال حقيقية".
يشار إلى أن "سيلينا" التحقت بكلية الحقوق، وبالإضافة إلى خطفها القلوب في الحفل، تحظى بقاعدة كبيرة من المتابعين على انستجرام، حيث يتابعها ما يصل إلى 72 ألف شخصًا.
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