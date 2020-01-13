شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج لملكة جمال بلجيكا قبل تتويجها بدقائق.. شاهد بنفسك كيف تصرفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت ملكة جمال بلجيكا لعام 2020، "سيلينا فان أوتسيل" (23 عامًا)، لموقف محرج قبل تتويجها بدقايق، بعد تعثرها عند نزولها من الدرج إلى المسرح وسقوطها على الأرض، أمام مئات المتفرجين، ولم ينته الموقف المحرج عند السقوط فقط، فرغم إنقاذ "سيلين" للموقف ونهوضها بسرعة، فإنه لوحظ سقوط حمالة صدرها على المسرح، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



ملكة جمال بلجيكا



ملكة جمال

وبدلاً من التركيز على ما حدث، تجاهلت "سيلينا" الموقف وحمالة الصدر التي سقطت وظلت على المسرح، ونهضت بكل بساطة وأكملت عرضها بابتسامة عريضة، كأنّ شيئًا لم يكن، وسط تشجيع الجمهور لها بالتصفيق الحار.

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وتمكنت سيلين من الحصول على اللقب والتربع على عرش الجمال ببلادها طيلة العام الحالي رغم الواقعة المحرجة، بعد خطفها اللقب من منافستها "إيلينا كاسترو سواريز".

وأقيم حفل التتويج في مسرح "بروكسيموس" في مدينة "دي بان"، وكانت "سيلين" في غاية الأناقة بفستان سماوي طويل.

وقالت دارلين ديفوس إحدى منظمي الحفل: "لقد كانت واثقة للغاية من نفسها، رغم تعثرها وسقوطها، كما أنها تتحدث بطلاقة بالغة، والتحقت بكلية الحقوق، إنها سيدة أعمال حقيقية".

يشار إلى أن "سيلينا" التحقت بكلية الحقوق، وبالإضافة إلى خطفها القلوب في الحفل، تحظى بقاعدة كبيرة من المتابعين على انستجرام، حيث يتابعها ما يصل إلى 72 ألف شخصًا.