شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يستعيد ذكرياته مع ياسر جلال بصورة من عمل فنى قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان محمد رياض، ذكرياته مع صديقه الفنان ياسر جلال بنشر صورة تجمعهما على حسابه الرسمى على موقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، حيث ظهر فى الصورة الثنائى محمد رياض وياسر جلال خلال مشاركتهم فى أحد أعمالهم الفنية المشتركة القديمة، وعلق على الصورة قائلا: "أصدقائي الأعزاء"، ويعد آخر عمل مشترك جمع النجمين كان مسلسل "رحيم" الذى عرض فى موسم سباق الدراما رمضان قبل الماضى.



محمد رياض فى صورة قديمة مع ياسر جلال

يجسد الفنان محمد رياض شخصية ابن عمدة القرية التى تدور فيها أحداث مسلسل "رحيل زهرة"، والذى يواصل تصويره حاليا، حيث يقوم بدور شخص متسلط ومتهور ويدخل فى عداوة كبيرة مع الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث ويقوم بقتل ابنتها، مسلسل "رحيل زهرة " من إخراج حسنى صالح، وبطولة النجوم محمد رياض ومحمود عبد المغنى، حنان مطاوع، منه فضالى، وآخرون .

Advertisements

"رحيل زهره – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.



محمد رياض وياسر جلال

وقال الفنان محمد رياض إن جميع المسلسلات فيها صراع ما بين الخير والشر ولكن فى مسلسل رحيل زهرة موجود فيه هذا الصراع بشكل مختلف، وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" فى وقت سابق، مسلسل رحيل زهرة من أحلى المسلسلات التى شاركت فيها على مستوى أعمالي فاللهجة الصعيدية مختلفة وعميقة وبها الكثير من المفردات التى اسمعها لأول مرة والعادات والتقاليد الأصيلة.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رياض، مسلسل " قيد عائلى"، الذى عرض الفترة الماضية، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، عزت العلايلى، صبرى فواز، صلاح عبد الله، خالد سرحان، كريم عبد الخالق، محمد عز، كارولين عزمى، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.