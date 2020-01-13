شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 10 صور لأميرة السينما مديحة كامل في ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين، 13 يناير، الذكرى الـ 23 على وفاة الفنانة مديحة كامل، بعدما غيبها الموت فى 13 يناير 1997 عن عمر 47 عاما، تاركة خلفها العديد من الأفلام التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، وتعد الفنانة مديحة كامل وهي واحدة من أبرز أيقونات السينما المصرية وجميلة الجميلات وهي فتاة أحلام الشباب بجاذبيتها التي لا تقاوم، وخفتها وحضورها الطاغي، وفى ذكرى رحيل أميرة السينما نقدم لكم أجمل 10 صور لها.

ولدت مديحة كامل، بمدينة الإسكندرية يوم 3 من أغسطس عام 1948، وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء ثم عملت في مجال التمثيل من خلال العديد من الأدوار الصغيرة حتى حازت على دور البطولة في فيلم "30 يوم في السجن".

وبعدها حققت انتشارًا كبيرًا في الأفلام التي عملت بها بين مصر ولبنان ومن أشهر ومن أشهر أفلامها هو والنساء، العيب، مطاردة غرامية، أبواب الليل، الكدابين الثلاثة، شقة مفروشة، الاختيار، أغنية على الممر، حب وكبرياء، الشيطان امرأة، البنات والمرسيدس، السكرية، زمان يا حب، في الصيف لازم نحب، أبناء الصمت، زائر الفجر ونساء في المدينة، العفاريت، الصعود إلى الهاوية، لا يا أمي، أذكياء لكن أغبياء، أشياء ضد القانون، السلخانة، درب الهوى، نعيمة فاكهة محترمة، مشوار عمر وملف في الآداب، ومن مسرحياتها هاللو شلبي، لعبة اسمها الفلوس والجيل الضائع ، ومن المسلسلات " العنكبوت و البشاير و الأفعى و النهر و الورطة و الغشاش ينابع النهر وأيوب البحر".

وفى عام 1991 قررت أميرة الفن الجميلة مديحة كامل اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب، وهى فى أوج شهرتها وشبابها وجمالها وتألقها الفنى وتوفيت في عام 1997 من جراء مضاعفات مرضها بالقلب.









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