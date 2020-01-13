شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تكشف سبب عدم زواجها من صديقها جيرارد بيكيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، فإن شاكيرا تخاف من فكرة الزواج من بيكيه، حيث قالت شاكيرا خلال مقابلة تلفزيونية لها ببرنامج "60 دقيقة"، :"أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته".

التقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الأسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذي ضم العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى في الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين.

واوضحت شاكيرا: "لم أكن من عشاق كرة القدم، لذلك لم أكن أعرف من كان، لكن عندما شاهدت الفيديو، أعجبني، حسنًا، هذا الشخص لطيف!، ثم قرر شخص ما ترتيب مقابلة لنا لتقديمنا لبعضنا البعض".

وعلى الرغم من حقيقة أنهما كانا معًا، ولديهم ولديين، وعلاقة به الكثير من الالتزام الواضح، إلا أن شاكيرا ترفض رفضًا قاطعًا الزواج من بيكيه.

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قالت شاكيرا :"لكي أخبركم بالحقيقة"، أخاف كثير من الزواج، لا أريده أن يراني كزوجة".

وفى سياق آخر، كشفت النجمة الشهيرة شاكيرا، أن الأزمة التي تعرضت لها في أحبالها الصوتية فقدت على إثرها صوتها مؤقتاً قبل عامين، كانت أسوأ لحظات في حياتها، مشيرة إلى أن الأزمة التى أثرت سلبا على صوتها أثرت على نفسيتها كثيرا، بصورة سلبية أيضا.

هذا وتربط شاكيرا علاقة قوية ببيكيه، والذى يصغرها بعشر سنوات، إذ يبلغ بيكيه 32 عاما، فيما تبلغ شاكيرا 42 من عمرها.