شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والرياضة فى عزاء والد إيهاب توفيق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجم ايهاب توفيق، العزاء فى والده الراحل مساء أمس الأحد، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وسط حضور غفير من نجوم الفن والرياضة والسياسة الذين حرصوا على مواساة ايهاب فى لحظات الحزن الذى يمر بها على فراق والده الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضى في حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها حيث أصيب باختناق تسبب فى وفاته.

ومن أبرز النجوم الذين قدموا واجب العزاء حسين الجسمى الذى كان أول الحضور وشارك فى تلقى العزاء إلى جانب ايهاب توفيق، وليلى علوى، مصطفى شعبان، مصطفى قمر، حمادة هلال، رامي صبري، دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، ايمي سمير غانم، شيري عادل، خالد عجاج، مصطفي شوقي، مجد القاسم، محمد محيي، المطرب هشام عباس، المطرب الشعبي طارق الشيخ، لطيفة، المطرب أحمد جمال، حسام حسني، نصر محروس وشقيقه هاني محروس، المطربة شذي، حجازي متقال، طارق عبد الحليم.

كما حضر العزاء أيضاً فيفى عبده، مني عبد الغني، محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق والنجم خالد سليم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صلاح عبد الله، وهاني رمزي، الفنان أحمد بدير، الفنانة ميرهان حسين، ماجد المصري، الفنان محمد محمود عبد العزيز، أميرة العايدي، المخرج عمرو عابدين، مصطفى كامل، نهال عنبر، وعماد زيادة، أمينة، مى كساب، حميد الشاعرى، المطرب علاء عبد الخالق، الملحن وليد سعد، المطرب عصام كاريكا، الفنانة مادلين طبر، المطرب حلمي عبد الباقي، المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، الفنان إيهاب فهمي، الفنان شريف باهر، مصطفى هريدى.

وحضر من الشخصيات العامة والإعلامية، طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، الإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي خيري رمضان، الإعلامي طارق علام، الإعلامية سهير شلبى، كما حضر عدد من لاعبي كرة القدم، منهم، شادي محمد لاعب الأهلي السابق، خالد بيبو لاعب الأهلي السابق، هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، وأيمن بجاتو لاعب الزمالك السابق، عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق، وغيرهم.



اشرف زكي



المستشار احمد الزند يقدم واجب العزاء



ايهاب توفيق



ايهاب والجسمي

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تامر فرج



صلاح عبدالله



عزاء والد ايهاب توفيق (2)



عزاء والد ايهاب توفيق (41)



عمرو مصطفي



فيفي وايهاب



محمد محمود عبد العزيز



محي