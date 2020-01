شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."ترانتينو" الفائز الأكبر بجوائز Critics Choice Awards لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم أمس حفل توزيع جوائز " Critics’ Choice Awards " لعام 2020 و الذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحدث الذي حرص عدد هائل من نجوم العالم علي حضوره ، و كان الفائز الأكبر بهذا الحفل هو فيلم " Once Upon a Time in Hollywood " للمخرج كوينتين ترانتينو حيث حصد جائزة " BEST PICTURE "، كما نال نجم هوليوود الشهير براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم ، كما نال الفيلم جائزة " BEST ORIGINAL SCREENPLAY " و جائزة " BEST PRODUCTION DESIGN " .



و كانت جائزة أفضل ممثل لهذا العام من نصيب النجم جواكين فونيكس عن دوره في فيلم " Joker "، بينما نالت النجمة العالمية رينيه زويجلر بجائزة أفضل ممثلة للعام و ذلك عن دورها في فيلم " Judy " ، وفازت النجمة العالمية لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فيلم " Marriage Story " ، وفاز بجائزة أفضل نجم جديد رومان جريفين دافيس عن فيلم " Jojo Rabbit " .



وكانت جائزة " BEST ACTING ENSEMBLE " من نصيب فيلم " The Irishman " للمخرج مارتن سكورسيزي .

بينما كانت جائزة أفضل تصوير سينمائي من نصيب فيلم " 1917 " وهو نفس الفيلم الذي حصد جائزة " BEST EDITING " ، و كانت جائزة افضل سيناريو مقتبس من نصيب " Little Women " ، و كانت جائزة أفضل شعر وماكياج من نصيب " Bombshell " .

وكانت جائزة أفضل مسلسل درامي من نصيب " Succession (HBO) " و نال جائزة أفضل مسلسل كوميدي " Fleabag (Amazon) "، وجائزة افضل فيلم تليفزيوني " El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix) " ، و جائزة أفضل مسلسل أنيميشن فاز بها " BoJack Horseman (Netflix) " .