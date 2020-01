شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد إعلان قائمة الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "oscars" المختص بأخبار جوائز حفل الأوسكار، أنه سيتم الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار 2020 لجميع فئات أوسكار 24 في عرض تقديمي من جزأين اليوم الاثنين.

وكشف الموقع، أن كلا من الممثل والمنتج جون تشو، والمنتج عيسى راى، سيستضيفان العرض التقديمى، من خلال البث المباشر العالمي على Oscar.com، و Oscars.org، والمنصات الرقمية للأكاديمية على مواقع التواصل تويتر، وفيس بوك، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كشف موقع تقييم النقاد الشهير Rotten Tomatoes""، إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار" قائمة ترشيحاتها الرسمية والنهائية للدورة الـ92 من الحفل فى 13 يناير، موضحًا أن القائمة تحمل مفاجأة سارة لفيلمى The Irishman، وفيلم Parasite.

فيما يرصد النقاد فى التقرير التالى أبرز ترشيحاتهم للفوز فى الفئات المختلفة لجوائز أوسكار، بما يشمل أفضل فيلم وأفضل ممثل وممثلة رئيسية وغيرها من الترشيحات لحفل جوائز الأوسكار 2020، والتى جاءت كالتالى:

أفضل فيلم

يقول التقرير: "غيرت لجنة الأوسكار قواعدها لتسمح بترشيح 10 أفلام للمنافسة فى فئة أفضل فيلم كل عام، ورغم ذلك لم تُطَبق القاعدة حتى الآن، أما هذا العام، فيتوقع النقاد أن تتحقق القاعدة وتتنافس 10 أفلام هى فيلم الدراما الحربى "1917"، وفيلم The Irishman، وفيلم Parasite، وفيلم Jojo Rabbit، وفيلم Joker، وفيلم Knives Out، وفيلم Little Women، وفيلم Once Upon a Time In Hollywood، وفيلم Ford v Ferrari، وفيلم Marriage Story.

أفضل ممثل رئيسى

فيما من المؤكد أن خواكين فينيكس بطل فيلم Joker "جوكر"، ضمن لنفسه مكانًا فى قائمة أفضل ممثل لهذا العام، وينضم إليه بطل فيلم "Marriage Story" آدم درايفر، كما أن فوز الممثل البريطانى تارون إيجرتون بجائزة جولدن جلوب عن فيلم Rocketman، يجعله المرشح الثالث فى هذه القائمة.

يتوقع النقاد أن تتضمن القائمة اسم ليوناردو دى كابريو بطل فيلم Once Upon a Time In Hollywood، وأنتونيو بانديراس بطل فيلمPain and Glory ، وأنهى النقاد القائمة بالأسماء السابق ذكرها، لكنهم لم يستبعدوا احتمالية ترشح البريطانى كريستيان بيل عن فيلم " Ford v Ferrari".