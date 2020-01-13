شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد: مد عرض مسرحية "عطل فني" في الرياض بناء على طلب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال العرض المسرحى "عطل فنى" إشادات واسعة من الجمهورالسعودى والمصرى المقيم بالمملكة، بعد أن عرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 8 يناير حتى يوم 12، وتم مد عرض المسرحية يومين آخرين، حيث كتب هشام ماجد، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" بناء علي طلب الجمهور تم مد عرض مسرحية "عطل فني " في شتاء الرياض لتعرض يومي الخميس و الجمعة 16 و 17 يناير علي مسرح بكر الشدى في البوليفار ".



هشام ماجد

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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وهشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخرمشاهد مسلسلهما "اللعبة" ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى.

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.