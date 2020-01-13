- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان اللبناني زياد برجي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "يوم إيه يوم لأ".
وينتظر صناع الفيلم طرحه بالسينمات اللبنانية يوم 6 فبراير القادم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، بمشاركة عدد من نجوم لبنان.
وكانت الشركة المنتجة "فالكون فيلمز"، قد طرحت بوستر دعائي للفيلم، ظهر فيه زياد برجي، وباميلا الكيك فقط.
الفيلم بطولة زياد رجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ميا سعيد، ومن تأليف رافي وهبي، وإخراج نبيل لبس.
كانت هذه تفاصيل خبر زياد برجي ينشر البوستر الرسمي لفيلمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.