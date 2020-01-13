زياد برجي ينشر البوستر الرسمي لفيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان اللبناني زياد برجي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "يوم إيه يوم لأ".

وينتظر صناع الفيلم طرحه بالسينمات اللبنانية يوم 6 فبراير القادم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، بمشاركة عدد من نجوم لبنان.

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وكانت الشركة المنتجة "فالكون فيلمز"، قد طرحت بوستر دعائي للفيلم، ظهر فيه زياد برجي، وباميلا الكيك فقط.

الفيلم بطولة زياد رجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ميا سعيد، ومن تأليف رافي وهبي، وإخراج نبيل لبس.