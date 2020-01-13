تنسى أن زوجها مات.. قبل عايدة عبدالعزيز نجوم أصيبوا بـ"الزهايمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

أعلن شريف عبدالحليم نجل النجمة عايدة عبدالعزيز إصابتها بمرض آلزهايمر منذ 4 أعوام، بعد رحيل والده الفنان الكبير أحمد عبدالحليم، وكشف أن والدته تنسى أن والده مات وعندما تتذكر تدخل في نوبة بكاء من جديد.

الفنانة الكبيرة ليست الأولى بين نجوم الفن التي تصاب بهذا المرض، فقد أصيب قبلها عدد من النجوم العرب والعالميين أبرزهم:

نادية فهمي

الفنانة الراحلة نادية فهمي أصيبت بالزهايمر، وعانت من المرض لعدة أعوام، لترحل عن عالمنا العام الماضي.

آمال فريد

نجمة العصر الذهبي للسينما آمال فريد أصيبت بالزهايمر، وكانت "آمال" قد اعتزلت الفن في أوج شهرتها، وأصبحت حديث الصحف قبل عامين من رحيلها، بعدما شوهدت بأحد "الكافيهات" تجلس وحدها، ورحلت عن عالمنا عام 2018

عمر الشريف

النجم العالمي عمر الشريف أصيب بالزهايمر قبل وفاته بـ 3 أعوام، وأكد نجله "طارق"، أنه لم يتذكر رحيل والدته النجمة فاتن حمامة، وكان دائما يتحدث قبل وفاته عنها وكأنها لم تمت، ورحل النجم العالمي عن عالمنا بعد صراع مع المرض عام 2015، وذلك بعد 6 أشهر فقط على رحيل فاتن حمامة.

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سعيد صالح

أكدت هند ابنة النجم الراحل سعيد صالح أن والدها أصيب بالزهايمر، ودخلت في خلافات مع زوجة أبيها بعدما أكدت أنها تستغل مرضه، ورحل النجم الكبير عن عالمنا عام 2014، عن عمر يناهز 76 عاما.

ومن نجوم السينما العالمية:

ريتا هيوارث

ريتا هيوارث تعتبر من أبرز وأجمل نجمات السينما العالمية، وأصيبت بالمرض وتفاقمت حالتها الصحية، حتى رحلت عن عالمنا عام 1987، عن عمر يناهز 68 عاما.

بيتر فالك

اشتهر بيتر فالك بتجسيد شخصية "المفتش كولومبو"، ورحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر، عام 2011.

رونالد ريجان

قبل أن يصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان رونالد ريجان نجما سينمائيا لامعا، وأصيب بالمرض قبل وفاته بـ 10 أعوام، ورحل عن عالمنا عام 2004

جاك نيكسلون

أعلن النجم العالمي جاك نيكلسون اعتزاله بعد إصابته بالزهايمر، وأكد أن ابتعاده جاء بسبب ضعف ذاكرته عام 2013.