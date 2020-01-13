ملحن "فاح المسك" يكشف كواليس تقديم وائل الفشني أغنية فيلم "يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"طال الليل يا مخالف ناسك.. طال الليل" بتلك الكلمات يقدم الفنان وائل الفشني أغنية فيلم "يوم وليلة" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، بعد 3 أشهر من بداية الإعداد لتقديمها، وهي من كلمات الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، وإعداد موسيقى وتوزيع محمود كامل.

الملحن والموزع الموسيقي محمود كامل في تصريح خاص لـ"الخليج 365" يقول: "بعد تواصلنا مع المؤلف يحيى فكري والمخرج أيمن مكرم، تحدثا معنا عن الفيلم وتفاصيله، وقام الشاعر إبراهيم عبد الفتاح بكتابة كلماتها واسمها الأصلي هو "فاح المسك"، ثم بدأنا التفكير في الشكل الموسيقي لها، وهنا أوضح أن اللحن مستوحى من الفولكلور الصعيدي".

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وأضاف: "توزيع الأغنية استغرق تقريبا أسبوعا، وسجلناها قبل عشرة أيام من طرح الفيلم، والحمد لله وجدت صدى كبير، وهي تأتي مع مجموعة أعمال قدمتها مع الفنان وائل الفشني، منها (مملكة الغجر) و(طايع)".

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، حنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد. تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.