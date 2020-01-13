سلوى محمد علي تكشف سبب زهايمر عايدة عبد العزيز: تمن غالي​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحدثت الفنانة سلوى محمد علي، عن إصابة الفنانة عايدة عبدالعزيز بمرض آلزهايمر، التي كشف عنها نجلها مؤخرًا.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك: "عايدة عبد العزيز، أظن هي أكتر ممثلة في الكوكب أنا معجبة بيها، أكتر ‏من ستريب، بالنسبة للآلزهايمر، طبعا اللي تمثل من المنطقة دي، اللي توصل بالإحساس لهناك كده، اللي ترفع الشخصية للمرتبة دي ‏لازم تدفع تمن غالي، الست مشيت على البساط الأحمر إلى عنان السما، لازم يكون هناك مقابل".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن حزنه الشديد لمرضها.

يذكر أن الفنانة القديرة شاركت مؤخرًا في مسلسل "دهشة" أمام عدد من النجوم من بينهم يحيى الفخراني وفتحي عبد الوهاب ونبيل ‏الحلفاوي ويسرا اللوزي وعمرو عابد وناصر سيف ومحمد وفيق وفتوح أحمد.