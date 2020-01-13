حنان مطاوع تكشف عن شخصيتها في "بنت القبائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن الشخصية التي تجسدها من خلال أحداث مسلسل "بنت القبائل".

ونشرت "حنان" صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "رحيل، من مسلسل بنت القبائل، هيتعرض إن شاء الله خلال أيام، يارب يعجبكوا".

مسلسل "بنت القبائل" بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، منة فضالي، محمود عبدالمغني، سميرة عبدالعزيز، ومن إخراج حسني صالح.