- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن الشخصية التي تجسدها من خلال أحداث مسلسل "بنت القبائل".
ونشرت "حنان" صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "رحيل، من مسلسل بنت القبائل، هيتعرض إن شاء الله خلال أيام، يارب يعجبكوا".
مسلسل "بنت القبائل" بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، منة فضالي، محمود عبدالمغني، سميرة عبدالعزيز، ومن إخراج حسني صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تكشف عن شخصيتها في "بنت القبائل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.