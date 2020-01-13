بعد النجاح الجماهيري.. استمرار عرض "عطل فني" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان هشام ماجد، استمرار عرض مسرحيته الجديدة "عطل فني"، ضمن فعاليات موسم الرياض لمدة يومين آخرين، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققته المسرحية منذ عرضها يوم 8 يناير.

وكتب "ماجد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بناء على طلب الجمهور تم مد عرض مسرحية (عطل فني) في شتاء الرياض لتعرض يومي الخميس والجمعة ١٦ و ١٧ يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفار".

مسرحية "عطل فني" بطولة هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.