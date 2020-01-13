حسين الجسمي: "الإمارات لن تنسى قابوس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمع بين الراحلين، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم الإمارات السابق، والسلطان قابوس بن سعيد بن تيمو حاكم سلطنة عمان السابق.
وعلق: "اجتمعت الحكمة في شخصية الشيخ زايد، والسلطان قابوس رحمهما الله، يتغير الزمن، لكن تبقى الأمة أمانة في أياد أمينة، الإمارات لن تنسى قابوس".
ورحل السلطان قابوس، يوم الجمعة الماضي، وأعلنت مصر الحداد ثلاث أيام عقب رحيله.
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