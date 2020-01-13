تراند اليوم : فنان مصري شهير يداعب «جوهرة» بصورة مثيرة بعد الفضيحة الإباحية



على الرغم من صدور حكم قضائي نهائي وبات بحبس الراقصة الروسية المعروفة في مصر باسم "جوهرة"، وفضيحة تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب قيل أنه زوجها، إلا أن الفنان المصري خالد الصاوي، لم يبالي وظهر برفقتها في صورة جديدة أثناء عرض فيلم "الفلوس" في السينما.

وداعب الصاوى جوهرة في صورة نشرها خلال العرض الخاص لفيلم الفلوس عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: "أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر".

جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" يعرض حاليا وهو من بطولة الفنان خالد الصاوى وتامر حسني وزينة واحمد السقا و تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، يقوم بمعالجتهم طبيب نفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، فيما تقوم "جوهرة" بدور الراقصة على أغاني تامر حسني وداخل أحد الملاهي الليلية.



