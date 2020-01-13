تراند اليوم : فاضح/ شاهد.. ماذا فعل شاب مع سما المصري في الشارع

قررت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري، النزول للشارع والتحدث مع الشباب عن جهوزيتهم للمشاركة في الحرب إذا طلبتهم مصر، لكنها يبدو أنها أردت الاستعراض من خلال لبس بنطلون ضيق للغاية يبرز مفاتنها.

وكتبت على أحد الفيديوهات التي نشترها على "إنستجرام" :" واحاول اقنع الشاب الجميل دا أنه مايقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون مش عارفه ليه...يكونش عشان النهارده الخميس؟".

وظهر الشاب في الفيديو وهي تسأله عن سر تقطيع البنطلون وإعجابه به، ليقرر أن يخلعه أمامها، وما أن راح الشاب بفتح البنطلون لها حتى منعته وهي تضحك".

كما ظهرت في فيديوهات أخرى مع شباب بطريقة استعراضية ومثيرة، وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات حادة، متهمين إياها باستعراض مفاتنها وإغراء الشباب ونشر الإباحية لجلب مشاهدات عبر قناتها على اليوتيوب.

وسما المصري دائمة إثارة الجدل بسبب مشاهدها العارية وإيحاءاتها الجنسية، حتى أنها دأبت على نشر فيديوهات لها وهي في الحمام، وطالب البعض بضرورة رفع دعوى ضدها بسبب نشر الفسق والعري وتحريض الشباب على الرذيلة.