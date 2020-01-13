تراند اليوم : تطورات مثيرة.. محاولة لقتل نانسي عجرم على يد شاب سوري (فيديو)



يبدو أن قضية مقتل شاب داخل فيلا الفنانة نانسي عجرم على يد زوجها، أثناء محاولته سرقتهم والتهجم عليهم- حسب الرواية المعلنة- لن تنتهي بإحالتها للقضاء، حيث ظهرت تهدادات جدية بقتل الفنانة او زوجها أو إحدى بناتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رجل سوري، يهدد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بالقتل، انتقاما لمقتل الشاب السوري محمد الموسى، الذي قتله زوجها داخل الفيلا دافعًا عن النفس.

ويقول الرجل في الفيديو :« نانسي هلأ إنتي اخترتي أكثر 3 ضيعات دماغهم ناشف كثير بسوريا التار عندهم ما بيروح وما بيطول، وإذا زوجك عم يفتكر حاله إنه قتل حشرة سورية، فهيدا الحشرة راح ينتقم إما بقتل فادي وإحدى بناتك أو بقتلك إنتي شخصيا».

وأثار الفيديو موجة جدل ورعب على الفنانة التي يمكن ان تتعرض للأذى أو زوجها او إحدى بناتها، وطالبها البعض بضرورة إبلاغ السلطات لأن حياتها مهددة بالخطر، وحمايتها إما بالحراسة الخاصة أو عن طريق الأمن النظامي.

وكانت شائعات انتشرت عن إلقاء القبض على الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، بعد ظهور أدلة تدينه في واقعة القتل، وقال البعض أن الشاب الذي ظهر في فيديو كاميرا المراقبة ليس للشاب القتيل ولكنه أحد العاملين لديه وما فعله كان مشهد تمثيلي لترأة نفسه، وهو ما نفاه محاميه جملة وتفصيلًا نافيًا القبض عليه.

— مجلة الجرس ???? (@AlJarasMagazine)