بتوجيه من الشيخ ناصر بن حمد.. المؤسسة الخيرية الملكية تتكفل برعاية ابناء الفنان علي الغرير رحمه الله

وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الخيرية الملكية للتكفل برعاية ابناء الفنان علي الغرير رحمه الله. وبين الدكتور الامين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد بأنه بناء على توجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فقد قامت المؤسسة الخيرية الملكية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية والكفالة لأبناء الفقيد الفنان علي الغرير رحمه الله. وبين الدكتور مصطفى السيد بان هذا التوجيه الكريم من سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة يأتي تقديرا للفنان الكبير علي الغرير وما قدمه من خدمات ورسم الفرحة والابتسامة طوال مشواره الفني وساهم في اسعاد المشاهدين والمستمعين قدم فيه فنا راقيا وابداعا كان محل محبة واعجاب وتقدير الجميع، من الصغار والكبار، بما يقدمه من أدوار فنية خدمت قضايا المجتمع البحريني سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يرحم الفنان الكبير علي الغرير وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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