شاهد: هازال كايا تظهر مع طفلها.. وتعلق على وزنها!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عديدة للفنانة التركية هازال كايا في أول ظهور لها بعد ولادتها طفلها الأول “فكرت علي”. وفي الصور المتداولة ظهرت هازال إلى جانب زوجها النجم التركي علي آتاي وطفلهما، أثناء تجوالهما في حي نيشان تاشي ضمن منطقة شيشلي في إسطنبول، وهو أحد الأحياء الراقية والذي غالبا ما يتواجد فيه المشاهير. وفي التفاصيل التي نقلتها بعض صفحات المشاهير الأتراك إلى جانب الصور، فإن هازال حاولت تغطية وجه ابنها أثناء حملها له قائلة لعدسات الصحافة المتواجدة “أتمنى أنكم لم تلتقطوا صورا لابني”. فيما توجه إليها أحد الصحافيين المتواجدين هناك حول ما إذا كانت تقلق بسبب الوزن الذي اكتسبته بعد الولادة، خصوصا وأنها تعرضت للكثير من الانتقادات بخصوص ذلك خلال حملها، أجابت هازال قائلة: “ليس من الضروري أن أخسر وزني، الشيء المهم هو أن طفلنا يتمتع بصحة جيدة. الحمد لله أننا جميعا بخير، وأي تفاصيل أخرى لا تهمني”.

وبدت هازال بالفعل حريصة على عدم التقاط الصحف أي صورة واضحة لطفلها؛ إذ استطاعت عدسات الكاميرات أن تلتقط صورا لهازال وهي داخل أحد الأماكن بينما تحمل طفلها، إلا أن هازال كانت تضع وجهه على كتفها، مما لا يسمح لأي شخص بالتقاط صورة واضحة المعالم للطفل. بالإضافة إلى ذلك أظهرت صور للزوجين أثناء مغادرتهما بسيارتهما الخاصة المطعم الذي كانا فيه، أن اللوحة تحمل الأحرف الأولى من اسم طفلهما وهي “FA” في إشارة إلى “فكرت علي”، كما لم يفلت الوشم الذي اختارته كايا ليكون على شكل دراجة على رقبتها من الانتباه والملاحظة. وكانت هازال نشرت مؤخرا صورة تجمعها بزوجها وطفلها ووضعت “إيموجي” على وجه ابنها لكي تخفي ملامحه بينما ظهر فيها زوجها المخرج علي أتاي يقف إلى جانبهما، كما استعرضت من خلال الصور التحضيرات التي أجرتها لاستقبال المهنئين، تعرضت بعدها لانتقادات شديدة بسبب أنها تخاف الحسد، لتعود بعد ذلك وتقوم بنشر صورة لطفلها “فكرت علي” والذي أتمّ الشهرين من عمره، يظهر فيها طفلها نائما على بطنه بينما تتضح بعض ملامحه، بمناسبة العام الجديد.