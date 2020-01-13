بالصور.. تكريم الشيخ محمود التهامي من وزير الشباب والرياضة

أنطلق مساء أمس، الأحد، حفل اوركسترا وزارة الشباب والرياضة للإنشاد الديني بقياده الشيخ محمود التهامي.

وكان قدم الشيخ محمود خلال الحفل باقة من أروع قصائده من بينها : "قاضى الغرام ،البردة ، أنا فى حماك، ينادينى، وطنى أفديك مدى عمرى ، قمرُ سيدنا النبى، وقد تألق الشيخ

محمود بصوته القوى العذب، وإحساسه المتدفق الراقى، ذلك الإحساس الذى جعله فى أحيان كثيرة يتعايش مع القصائد مضيفا عليها نفحات إيمانية فى لحظات تجلى واندماج مع الجمهور ، الذين أبدوا استحسانا وإعجابا وانبهارا، بكل ما قدمه الشيخ محمود فى تلك الليلة الفريدة والمتميزة من ليالى الإنشاد.

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وقام دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى نهاية الحفل بتكريم الشيخ محمود، واهدائه درع الوزارة، وكان من بين الحضور سالم الغيثي مدير تلفزيون الشارقة، ناصر السويدي مدير العمليات الفنية بتلفزيون الشارقة ،ممثلي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومجدي الجلاد، والدكتور احمد الكحلاوي، والدكتور محمد مهنا ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة.