ألفت عمر لنشطاء السوشيال ميديا: بطلو تروجو للطلاق على أنه حدث جميل

ردت الفنانة ألفت عمر، على نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الذين يتداولون صور النجمات بعد الطلاق ويتحدثون عن مدى جمالهم وإطلالتهم الأنيقة بعد الإنفصال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت ألفت صورة للمطربة أصالة وعلقت عليها قائلة : "الطلاق مابيخليش الست تحلو.. الطلاق مابيخليهاش تنور.. ان أسرة تتفك وبيت ينقصه فرد مش حاجة مبهجة، ده لو رجل انسان طبعًا".

وتابعت : "الست بعد الطلاق ممكن تنجح، تاخد بالها من شكلها وجسمها، تعمل علاقات اكتر، والست لو احلوت ونورت بعد الطلاق ف ده مش عشان الطلاق جميل وهاتلنا منه باكو واتنين، لكن عشان اكيد كانت ف علاقة مستنزفاها وأذياها شهور وسنين، كان لازم تخرج منها ذى ناس كتير اوى وانا شخصيًا كنت كده".

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وأستكملت حديثها قائلة : "الست بتنور بعد الطلاق عشان

هى أصلا في الأصل ست منورة رجعلها نورها من تاني الطلاق مش اوبشن الطلاق ورقة أخيرة ربنا أحلها لما العشرة تستحيل والناس تبقى عايشة بتفقد كل يوم حتة من صحتها العقلية وسلامها النفسي".

وأضافت : "بطلو تروجو للطلاق على أنه حدث جميل وياللا ياستات اتطلقو وانطلقوا وهيييه شفته بقت قمر ازاى؟ الطلاق حدث جلل.. لازم نخاف منه".

وأختتمت حديثها قائلة : "من أول واحنا بنختار شريكنا لحد آخر محاولة عشان الحياة تستقيم، اختاروا كويس الطلاق مش بيحلى البعد عن المشاكل واصحابها هو إللى بيحلي".