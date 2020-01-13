صور.. نجوم هوليوود يشعلون حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2020

توافد عدد كبير من نجوم الفن العالمي على السجادة في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، بدورته الـ 25 لعام 2020، ويقام الحفل في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وحضر الحفل الكثير من النجوم من بينهم: روبرت دي نيرو، رامي مالك،

رامي يوسف، خواكين فينيكس، آدم درايفر، أنتونيو بانديراس، كريستيان بيل، نيكول كيدمان، كيث أوربان، سكارليت جوهانسون، تشارليز ثيرون، إيما تومبسون، إيدي مورفي، كيت بلانشيت، هيلين ميرين، كريس إيفانز، دانيال كريج، سيرشا رونان، كريستين دانست.

يذكر أن جائزة اختيار النقاد، هي جائزة تقدمها جمعية النقاد منذ عام 1995، لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وتكتب بطاقات الترشيح من خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع، كما يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في شهر ديسمبر، والفائزون يختارون عن طريق التصويت ويعلن عنهم في حفل خاص بشهر يناير.

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