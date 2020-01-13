ميرنا وليد - بيروت - وقع اختيار صناع مسلسل "لعبة النسيان" للممثلة ​دينا الشربيني​على الممثلة ​رجاء الجداوي​ للمشاركة في العمل وتقديم أحد الأدوار الرئيسية، حيث بدأ القائمون على المسلسل اختيار الممثلين المشاركين في البطولة.

وكانت الممثلة المصرية هنا شيحة انضمت الى ابطال المسلسل مؤخراً اضافة إلى وجود ترشيحات لأكثر من ممثل وممثلة جاري التعاقد معهم قيل انطلاق التصوير في بيروت، نهاية الشهر الحالي.

مسلسل "لعبة النسيان" يكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هاني خليفة ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة MBC مصر ليسجل البطولة المطلقة الثالثة لدينا الشربيني في الدراما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- رجاء الجداوي مع دينا الشربيني في "لعبة النسيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.