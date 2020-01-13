فاشينيستا كويتية تثير الجدل بكشفها عن ثروتها الطائلة.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفاشينيستا الكويتية ​جمال النجادة​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار فيديو جديد لها وهي تتوجه بالشكر إلى بعض الأشخاص، مع الإشارة إلى أن وجودهم في حياتها ساعدها على شراء أرض بمليون دينار كويتي، وعلى بناء منزل وتأثيثه بمليونين آخرين.

وأضافت أن هذا يعود إلى متابعة المعجبين لها وإخلاصها لهم وإخلاصهم لها، مؤكدة أن وجودهم ساهم أيضاً في امتلاكها القدرة على شراء يخت بمبلغ نصف مليون دينار.

وتابعت أن صدقها هو ما دفعها إلى كشف ذلك، خلافاً للكثير من ناشطي مواقع التواصل الأجتماعي، كما تطرقت إلى الحسابات المصرفية التي تمتلكها هي وأولادها.

ورأى بعض المتابعين أنها تبالغ في إستعراض ثروتها وتستغل معجبيهت، فيما إعتبر آخرون أن ما دفعها إلى ذلك هما صدقها ووضوحها.

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