ميرنا وليد - بيروت - لم تتوقع الفتاة البلجيكية "​سيلين فان أويستل​" أن يحدث معها ما حصل اثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال ​بلجيكا​ للعام 2020.

سيلين فان أويستل التي توجت بالفعل باللقب الملكي بعدما أبهرت الجميع بجمالها ونعومتها وقعت في مأزق كبير اثناء مرورها على المنصة حيث وقعت على الأرض وسقطت منها حمالة صدرها.

أويستل استدركت الوضع سريعاً ونهضت بسرعة كبيرة واكملت العرض، لكنها تركت حمالة الصدر على الأرض ولم تبال لما حصل معها.

أويستل البالغة من العمر 23 عاماً نجحت بالحفاظ على هدوئها وإبتسامتها رغم الموقف المحرج.

يذكر أن أويستل كانت قد حصدت سابقاً لقب ملكة جمال مدينة "انتويرب" لعام 2019، كما أنها حاصلة على دبلوم في القانون، كما توجت بلقب "ملكة جمال مواقع التواصل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقطت منها حمالة الصدر لكنها أصبحت ملكة جمال بلجيكا..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.