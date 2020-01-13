ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني ​جاد شويري​ عن العام 2019 وعن امنياته ومشاريعه للعام الجديد وقال في حديث خاص مع الفن : "بالنسبة لي كانت سنة 2019 جيدة من ناحية المشاريع الكثيرة منها مع ​راغب علامة​ و​سميرة سعيد​ ​جوزيف عطية​ وغيرهم. شخصيا كان لدي تجارب ناجحة مثل تجربتي ببرنامج ​رامز جلال​ برمضان واصبحت وجه اعلاني جديد لعدة شركات، ايضا اصدرت اغنيتي "مش اي كلام " واحتلت المراتب الاولى من دون اي دعم".

وتابع: "على الصعيد العام طبعا نحن بثورة وانا اراها بطريقة ايجابية جدا جاءت بوقت اقتصادي صعب على لبنان لكن لان الوضع كما هو يجب ان تحصل الثورة".

وعن مشاريع العام الجديد قال جاد: "المشاريع المقبلة كليب ​سيرين عبد النور​ وايضا اغنية ​الدوزي​ و​جورج وسوف​ وايضا عمل مع لولا جفان واغنية ثانية مع يزن".

واختتم: "اتمنى التقدم للبنان في العام الجديد بعد كل هذا الجهد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- كيف يقيم جاد شويري 2019..وماذا عن مشاريعه المقبلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.