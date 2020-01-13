ميرنا وليد - بيروت - بعد الازمة التي حصلت مع الفنانة ​نانسي عجرم​ وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​، بدأ الموضوع يتطور كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التفاصيل إنتشر الفيديو لرجل من الجنسية السورية يهدد بكل وضوح الفنانة اللبنانية وعائلتها بالقتل، وذلك لان الدكتور فادي الهاشم قتل شخصاً من ضيعة وعائلة تؤمن بـ"الثأر" ولن تتنازل عن حقها.

وأضاف الرجل الذي كشف عن وجهه في الفيديو، أنه يجب الانتقام من فادي الهاشم سواء بقتل زوجته أو واحدة من بناته.

هذا الفيديو أثار الجدل وسبب صدمة على مواقع التواصل، وطلب جمهور نانسي منها أن تكون حذرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الأزمة..نانسي عجرم وعائلتها مهددون بالقتل علناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.