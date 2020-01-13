بعد "إنساي".. محمد رمضان وسعد لمجرد في السينما

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ كل محبيه ومتابعيه عندما أعلن أنه سيدخل عالم السينما قريباً.

وفي التفاصيل فقد اشار لمجرد الى وجود مفاجأة يتم تحضيرها حالياً مع الممثل المصري ​محمد رمضان​ الذي قدم معه أغنية "إنساي" وحققت نجاحات كبيرة.

وقال سعد لمجرد خلال حفله الذي أحياه برفقة محمد رمضان في مركز دبي التجاري العالمي: "فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سوياً ويتم التحضير له حالياً".

وقال محمد رمضان: "إن شاء الله مع بعض وثقة في الله نجاح".

يذكر ان الثنائي قدما في الحفل أغنية "إنساي" وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

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