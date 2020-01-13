خاص الفن-نادية الجندي ونبيلة عبيد ممنوعتان من الحديث عن "نساء من ذهب" والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن شركة المنتجة لمسلسل نساء من ذهب" نبّهت على بطلتي العمل ​نادية الجندي​ و​نبيلة عبيد​ وأيضاً المؤلف والمخرج، على عدم الحديث عن أي تفاصيل تخص العمل لوسائل الاعلام خلال الفترة الحالية، خصوصاً وأن هناك اتفاق بين الشركة المنتجة والقائمين على قناة mbc بعقد مؤتمراً صحفياً كبيراً فى العاصمة اللبنانية بيروت قبل انطلاق التصوير الأسبوع المقبل.

نساء من ذهب" هو اسم مبدئي للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكي كوميدي أنتجته شركة ديزني الشهيرة، وجاريالاستقرار على اسم مناسب ونهائي للعمل، اضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل فى الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة خاصة وأن طبيعة العمل تتطلب ذلك.

وتعود نادية الجندي إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدري والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلي ربيع.