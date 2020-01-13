تراند اليوم : بالصور.. رامي مالك من الفن الي الموضة

الفنان رامي مالك هو من أصول عربية، فهو ابن عائلة مصرية انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 1981.

درس مالك فنون المسرح وبدأ حياته الفنية في العام 2004، ليشارك خلال مسيرته في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية ويحصل على جوائز مختلفة، منها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم درامي، جائزة البافتا لأفضل ممثل، وجائزتا إيمي.

من الفن إلى الموضة

توسعت اهتمامات رامي مالك في الفترة الأخيرة، لتشمل بالإضافة إلى العمل الفني مجال الأناقة، حيث تم اختياره من جانب أنطوني فاكاريللو، المدير الإبداعي لدار Saint Laurent الفرنسية، ليكون وجه حملتها الترويجية لربيع وصيف 2020.

رامي في حملة سان لوران الجديدة

وقد أعلنت هذه الدار مؤخراً من خلال صفحتها على موقع إنستغرام مجموعة من الصور بالأبيض والأسود لمجموعتها الجديدة من الأزياء الرجالية للموسم المقبل برز فيها مالك مرتدياً جديد Saint Laurent.

وهي ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مالك في إطلالات مرتبطة بعالم الموضة، إذ سبق أن شارك خلال ربيع 2017 بحملة ترويجية للأزياء الرجالية أطلقتها دار Dior الفرنسيّة.