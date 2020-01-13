تراند اليوم : كيندال جينر وجنيفر لوبيز باهرتان في حملة فيرساتشي الجديدة

تعمل علامة فيرساتشي على استعادة إرثها وتمجيد تاريخها بكل الطرق، لذا استعادت فستانها الأيقوني الذي ارتدته جينيفر لوبيز في حفل غرامي عام 2000 وتمكّنت من خلاله من إحداث نفس الضجة والصخب، عندما سارت به جي لو في ختام عرض الدار لربيع وصيف 2020 في سبتمبر الماضي.

وفي حملة العلامة الجديدة لربيع وصيف 2020، تواصل جي لو الاحتفاء بإرث الدار، لكن ينضم إليها جيل جديد تُجسده كيندال جينر، لتبرهنا بوقوفهما أمام عدستي Mert Alas وMarcus Piggott في صور وفيديو اتخذ طابعاً ثُلاثي الأبعاد لتعكس الحملة اندماج التكنولوجيا بالموضة.

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تكشف الحملة عن لقطات للنجمتين وكأنهما أمام لوحات مفاتيح كمبيوتر ضوئية، وأخرى خلال البحث عبر غوغل الذي يدين بالفضل لهذا الفستان في تطوير مُحرك بحث الصور، الذي ابتُكر بعد بحث الملايين عن صورة جنيفر لوبيز به في عام 2000.

وتظهر النجمتان بإطلالات رائعة بين البذلة ذات النقوش الاستوائية الخضراء من وحي التصميم الأصلي للفستان، والفستان الأسود القصير والفستان الملون بالشراريب، والمجوهرات الذهبية إلى جانب تشكيلة حقائب ربيع وصيف 2020