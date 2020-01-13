تراند اليوم : سعد لمجرّد يفاجىء محمد رمضان على مسرح دبي

أحيا كلّ من الأسطورة محمد رمضان والمعلم سعد لمجرد أولى حفلاتهما الغنائية ضمن ليالي مهرجان دبي مساء أمس تحت رعاية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن خلال نواعم نكشف عن تفاصيل وكواليس خاصة بالحفل.

مفاجآت رمضان

رغم أن الجمهور كان يرتقب بفارغ الصبر ظهور كل من الأسطورة والمعلم معاً على خشبة مسرح واحد، لكن الأمر لم يكن مخطط له في حفل أمس، حيث فوجىء محمد رمضان بوجود سعد لمجرد أثناء تقديمه أغنية “إنساي” على خشبة المسرح، وهو ما بدا واضحاً على ملامحه أثناء الحفل.

وفور ظهور لمجرد بجوار رمضان، تفاعل الجمهور بقوة مع الثنائي الغنائي أثناء الحفل.

شبيه سعد

وقبل الحفل، فوجىء سعد لمجرد بقدوم شبيهه اللبناني ليقدّم له هدية خاصة بمناسبة العام الجديد؛ وهو الأمر الذي أسعد لمجرد كثيراً في أول لقاء يجمعهما في دبي.

استعراضات رمضان

على صعيد آخر، قدّم محمد رمضان استعراضات غنائية مختلفة على خشبة المسرح، حيث ظهر بأكثر من لوك أثناء الحفل بدءاً من دخوله بسيارة خاصة على خشبة المسرح ليفتتح الحفل ببذلة سوداء، ثم تقديمه أغنيته الجديدة “رايحين نسهر” التي ارتدى خلال تقديمها بذلة باللون الأبيض، من ثم ارتدائه زيّاً مغربياً في إحدى فقرات الحفل، كما لم يستغنِ رمضان عن الظهور “بجاكيت من الفرو” ضمن إحدى الفقرات أيضاً.

حفلات جديدة

إلى ذلك، يستعد سعد لمجرد لحفل غنائي جديد في المملكة العربية السعودية الأسبوع الحالي؛ حيث يحيي حفله الغنائي المقبل في جدة في حفل غنائي يجمعه بملكة المسرح ميريام فارس، بعد تقديمهما حفلهمها الأول في المملكة معاً قبل أسابيع.

أما محمد رمضان، فمن المقرر أن يعود ليستأنف تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “البرنس” الذي يخوض به المنافسة الرمضانية لموسم 2020 أمام اللبنانية نور، في أول تعاون فني يجمعهما، والمسلسل يشارك في بطولته روجينا وأحمد زاهر من إخراج محمد سامي.