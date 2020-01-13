دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 12:53 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” دنيا عبد العزيز ” بتصريحات لها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها ” تحيا الستات ” المذاع على قناة النهار كشفت من خلالها عن العلاقة التي كانت تجمعها بالفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” .

حيث أكدت دنيا على إنهما كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية وأن الفنان الراحل كان دائما يقف بجانبها لدعمها ومساندتها عند مرورها بظروف نفسية صعبة ويعتبرها إبنته .

أما عن ما تم تداوله كثيرا حول وجود علاقة حب وزواج بينها وبين فاروق الفيشاوي نفت دنيا هذا الأمر وأن تلك الأخبار ليست حقيقية .. فقالت : ” رديت على الشائعات السخيفة اللي ظهرت وقتها لأن الزواج شيء لازم أن يعرفه الناس والجمهور حاجة متتخباش ” .. وأشارت إلى إنها رومانسية والزواج يعني الإشهار فكان ذلك يقتدي التوضيح .

وتحدثت دنيا عن أن وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أفقدتها الشعور بالأمان فهو علمها كثيرا وساعدها في مسيرتها قائلة : ” وقف جنبي كتير وهو جدع وأنا تعلمت منه الجدعنة وتعلمت منه الكثير وعرفت منه يعني إيه أروح أي عزا وأروح أي فرح و أروح لأي حد مريض و أبقى جنبه .. فاروق هو اللي دفن جدتي وهو اللى نزل التربة ودفنها بإيده وله مواقف كتير معايا ومع غيري متتنسيش ” .