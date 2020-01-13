راغب علامة في أول تصريح رسمي بقضية نانسي عجرم.. شاهدوا ماذا قال!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 12:53 مساءً - عبر الفنان راغب علامة عن سعادته بفوز فريقه في برنامج “ذا فويس”.

وفي إشارة إلى قضية نانسي عجرم، قال راغب: ” فادي الهاشم كان أب وزوج متواجد في كامل حضوره للدفاع عن عائلته والقاتل دفع ثمن جريمته.

مبيناً أنه مهما كان لا يحق له الدخول إلى المنزل في هذا الوقت من الليل متمنياً السلامة لنانسي عجرم وعائلتها.

وحول الصور التي يتم تطبيقها على وسائل التواصل الاجتماعي لزرع النكت والفكاهة، قال: “هي اشيا بلا طعمة بس يمكن ما عم يناموا الليل ليفكروا فيني.”