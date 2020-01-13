شاهد.. سوري غاضب يهدد الفنانة نانسي عجرم وزوجها بالقتل

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 12:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لرجل سوري، يهدد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بالقتل، انتقاما لمقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وظهر في الفيديو -الذي أثار جدلا واسعا- رجل يخاطب بلهجة صارمة الفنانة اللبنانية قائلا: ”نانسي هلأ إنتي اخترتي أكثر 3 ضيعات دماغهم ناشف كثير بسوريا التار عندهم ما بيروح وما بيطول، وإذا زوجك عم يفتكر حاله إنه قتل حشرة سورية، فهيدا الحشرة راح ينتقم إما بقتل فادي وإحدى بناتك أو بقتلك إنتي شخصيا“ .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مطالبين الفنانة اللبنانية باللجوء للأجهزه الأمنية للحفاظ على حياة أسرتها.

وكان المحامي غابي جرمانوس، الوكيل القانوني لفادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أكد أن نانسي وزوجها ملتزمان بتنفيذ أي قرار يصدر عن القضاء بشأن قضية ”قتيل الفيلا“، مشيرا إلى عدم ظهور أي أحداث جديدة في القضية، وأن نانسي وزوجها في انتظار كلمة القضاء، وأن إغلاق القضية مرتبط بمجريات التحقيق وعمل الأجهزة الأمنية والعمل الفني.