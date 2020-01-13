جورج سيدهم يعود من جديد في مفاجأة فنية

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت زوجة الفنان المصري ” جورج سيدهم ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلنت من خلاله عن عودة جورج سيدهم من جديد في مفاجأة فنية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة .

فكتبت : ” قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير ” .

وتابعت : ” وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز .. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم ” .

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات التي عرضت بشهر رمضان بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية ” المتزوجون ” .. حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة .