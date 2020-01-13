تامر حسني يحقق الملايين في وقت قياسي ويتصدّر!

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متابعة بتجــــــــــرد: إلى جانب النجاح الكبير الذي يحققه من خلال فيلم “الفلوس“، يحصد النجم المصري تامر حسني نجاح أغنية “حلو المكان” الخاصة بالفيلم.
وحقق فيديو الأغنية أكثر من 30 مليون مشاهدة بعد أسبوعين على طرحه عبر قناة تامر حسني على “يوتيوب“.
الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو، ميكساج عبد الرحمن شوقي وماستر أمير محروس، وتتصدّر منذ طرحها المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعاً وطلباً من الجمهور.
تدور أحداث فيلم “الفلوس” حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورهازينة،ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد وآخرون بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.
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