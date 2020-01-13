الانتهاء من تصوير “لو ما التقينا” لـ يوسف الخال وسارة ابي كنعان

Jan 13, 2020
انتهى فريق عمل مسلسل “لو ما التقينا” يوم الاحد، 12 الجاري، من تصوير جميع مشاهد العمل، بعد أشهر من التصوير الذي تم في مناطق لبنانية مختلفة من الشمال حتى الجنوب.
العمل من بطولة يوسف الخال، سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية.
يجسد “يوسف الخال” شخصية صاحب احدى الشركات التجارية “الرائدة”، التي يسطّر فيها نجاحات قوية رغم ظروف حياته العائلية المتعثرة، ولاسيما ان العمل يُسَلَط الضوء على قصة اجتماعية تدور اليوم من خلال ماضٍ أليم ومعقّد، تعرّض له البطل، ويتخلل ذلك، قصة حب متينة مبنية على التحدي والأمل.
أما “سارة أبي كنعان” تؤدي شخصية “ريما” الفتاة الحساسة ذات الشخصية الرومانسية التي ستجمعها قصة حب مميزة وغريبة في آنٍ واحد مع الممثل يوسف الخال أو “هادي” فتتخللها صراعات لها علاقة بماضي أحد الأبطال.
“لو ما التقينا” من كتابة ندى عماد خليل، اخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة “غولد فيلمز” كأول إنتاج لها وقد خُصص لهذا العمل كلفة إنتاجية ضخم.
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