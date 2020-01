سيلينا غوميز تدافع عن زوجة حبيبها السابق "هايلي بيبر".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت النجمة العالمية، سيلينا جوميز عن زوجة حبيبها السابق، هايلي بيبر والمغنية الأمريكية ماديسون بير ضد المتصيدين، بعد أن التقت معهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعجب جمهور غوميز بعد علمهم أن هايلي وماديسون، قد شوهدا في مطعم "كريج" في ويست هوليود في الوقت نفسه الذي كانت سيلينا تحتفل بألبومها الجديد، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن شوهد هايلي وماديسون في نفس المكان والزمان مع سيلينا، انتقل عشاق غوميز إلى وسائل الإعلام الاجتماعية لكتابة تعليقات وقحة واستدام الرموز التعبيرية للأفعى.

وعندما اتهم المشجعون هايلي وماديسون بمحاولة نقل أخبار سيئة وإفساد احتفالات "غوميز"، اضطرت المغنية للتدخل لتُشير إلى أن زيارتهما للمطعم كانت مجرد صدفة.

ووصفت غوميز سلوكهم بأنه "مثير للاشمئزاز"، وقالت: "هذا مثير للاشمئزاز عند قراءة كل هذا، هذا لم يكن مقصودًا على الإطلاق".

واستطردت بأنها شعرت بخيبة أمل بسبب الوضع برمته، خاصة أن ماديسون التي كانت تواعد جاستن بيبر لفترة من الوقت كانت صديقة منذ زمن طويل، وأنها عرفت ماديسون منذ أن كانت طفلة وشاهدتها وهي تصبح امرأة".

وعلى الرغم من أن سيلينا أوضحت أنه لا توجد خطة شريرة وراء الصدفة، فإنها امتنعت عن ذكر اسم هايلي في ردها.

كما دافعت ماديسون عن نفسها في التعليقات، قائلة: "هذه الشائعات أصبحت مجنونة .. لقد تناولت العشاء مع صديقتي هايلي منذ 10 سنوات ... وهذا كل شيء؟".

واستطردت بأنها تعشق سيلينا، مشيرة إلى أنها لن تحاول أبدًا أن تزعجها، وأنها كانت مجرد صدفة.

وعلى الرغم من أن توقيت العشاء قد أثار جدلاً، إلا أن سيلينا ركزت فقط على الاحتفال أثناء وجودها في مطعم كريج، وظهرت متوهجة وهي تخرج من المطعم، إذ ظهرت بمكياج بسيط يبرز ملامحها الطفولية، بينما تم سحب شعرها في كعكة أنيقة.

وعند الخروج، حرصت سيلينا على التوقف والتقاط الصور مع المشجعين، لكن المغنية كانت تحمل قطعة غريبة في يديها، حيث كانت تمسك غوميز بإحكام محمصة بيضاء مع قطعتين من الخبز (التوست) في فتحات الخبز.

وقد تلمح الهدية الغريبة إلى نكتة بين سيلينا وأقرب أصدقائها، ولكن هذا شيء قد لا يعرفه المشجعون والجمهور على حد سواء.

يُذكر أن ألبوم "RARE يضم 13 أغنية ويحتوي على أغنيتين سينجل أطلقتهما سيلينا جوميز خلال 2019 وهما "Lose You To Love Me" و"Look At Her Now"، وحققت الأغنيتان نجاحًا كبيرًا.